Reggina: tre retrocesse su tre lanciano frecciate, aspettando la quarta. Ma è un effetto boomerang

Mancava la terza retrocessa a polemizzare, adesso il quadro è completo. Il Perugia, il giorno dopo il ritorno in Serie C, con un post su Instagram ha sottolineato come la retrocessione sia anche figlia di un piano finanziaro indirizzato al pagamento dei tributi.

“N𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 – ha scritto il club umbro – 𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎, 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑖𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑣𝑎 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑎 𝑑𝑖𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑣𝑖𝑑 (𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑙𝑜 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑓𝑢𝑟𝑏𝑖 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑖 𝑖𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑎 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑜𝑣𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛’𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎̀ 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑖)”.

Si sente il rumore di arrampicata sugli specchi e, pur non citandola, la sensazione è che ci sia un riferimento neanche troppo velato alla situazione della Reggina O forse no. Anche perché la Reggina ha pagato tutto fino a dicembre, comprese le tre rate per attivare la rateizzazione Inps.

Forse, però, si riferivano ad altri, considerato che la parola “furbi” mal si sposa con l’utilizzo di una legge dello Stato per salvare um’azienda e posti di lavoro. Una strada che, tra l’altro, era a disposizione di tutti. Certo, c’è da mettere soldi veri per coprire la parte dei creditori che non ha accetato il piano (entro 120 giorni) e soprattutto dare garanzie bancarie. Così come si dovrà pagare tutto dell’anno 2022-2023 entro giugno per l’iscrizione al prossimo campionato, ma questo è un passaggio che molti omettono di dire.

Sarà un caso ma le squadre che danno l’idea di mal digerire lo strumento utilizzato dagli amaranto sono proprio le retrocesse. In origine parlò il presidente Vigorito del Benevento, poi toccò a Tacopina della Spal e adesso al Perugia.Si attende adesso la quarta, sebbene qualora fosse il Brescia questo passaggio è già stato completato (leggi le parole di un dirigente,

Spesso sono gli stessi tifosi a stigmatizzare quelli che sembrano attacchi o mal di pancia delle dirigenze verso il club amaranto, considerato che fa comodo soffermarsi sulla situazione della Reggina per coprire i loro disastri tecnici.