Caso Reggina, il presidente del Benevento: “Avvantaggiato chi viola le regole, sta usufrendo di maggiore disponibilità”

Il caso Reggina disturba soprattutto le squadre in lotta per non retrocedere. Dopo un dirigente del Brescia, tocca ad uno del Benevento esternarele proprie riserva sulla situazione del club amaranto

Le dichiarazioni sono del presidente del Benevento Vigorito al Corriere dello Sport e riportate da Mediagol.it.

“Come dice – si legge – il presidente Balata. Chi si comporta in modo onesto fa il suo dovere. Viene avvantaggiato chi viola le regole. La Reggina sta usufruendo di una maggiore disponibilità finanziaria che ha inciso sul piano tecnico. Anche se poi per vincere non bastano i soldi. Le regole vanno riscritte. E debbono essere inequivocabili”.