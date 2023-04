Presentato il bando “Reggio turistica”, l’Assessora Angela Martino: “Ulteriore opportunità per le imprese cittadine”

E’ stato presentato, presso la sala “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, il bando “Reggio turistica”, un avviso pubblico rivolto alle imprese attive nei settori ricettivo e ristorativo, dell’artigianato, culturale e creativo che saranno destinatarie di aiuti agli investimenti per la transizione verso l’economia circolare. Ad illustrare i dettagli del provvedimento è stata l’assessora allo Sviluppo economico, Angela Martino, insieme alla dirigente di settore, Loredana Pace.

Nel ringraziare i delegati al React Eu ed al Pon Metro, Giuggi Palmenta e Giuseppe Giordano, dalle cui deleghe si attingono le fonti di finanziamento del bando, in totale 2,6 milioni di euro, l’assessora Martino ha ricordato come «il processo di transizione ecologica rientri fra le linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà». «E’ necessario – ha detto – indicare l’orizzonte a tutto il mondo del commercio, dell’imprenditoria e produttivo perché se non ci pensiamo oggi, domani sarà troppo tardi».

«L’Amministrazione comunale – ha spiegato – punta sul tema dell’economia circolare offrendo un sostegno concreto alle imprese del settore turistico, interpretato in maniera ampia e dinamica. Il contributo è a fondo perduto pari al 90% degli investimenti fino ad un massimo di 200 mila euro. Contestualmente, perseguiamo l’obiettivo dello sviluppo sostenibile con molta attenzione all’ambiente».

«Chiediamo alle imprese di rinnovarsi – ha continuato – con progetti che possono partire da 5 mila euro fino ad un tetto massimo, come detto, di 200 mila in maniera da aiutare, trasversalmente, le aziende più piccole e quelle dai fatturati più importanti. Il bando è a sportello valutativo e varrà l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Le singole imprese dovranno presentare un’idea capace di raggiungere la sufficienza sugli obiettivi ambientali che l’amministrazione comunale si pone in coerenza con quanto previsto dall’Unione europea, considerato che le risorse rientrano nel quadro del Pon Metro».

«E’ già attivo il canale su cui inoltrare le richieste di contributo – ha specificato l’assessora – grazie ad una piattaforma messa in piedi da Hermes e saranno accettate le proposte che perverranno entro il prossimo 30 aprile. Il bando si concentra su innovazione e ambiente e si potranno avanzare progettualità che interessino, fra le altre cose, fonti rinnovabili o l’alleggerimento dell’impatto ambientale sui processi di produzione». Il titolo dell’avviso “Reggio turistica” non deve, però, trarre in inganno: «La proposta è rivolta sì alle imprese ricettive, ma anche a quelle del segmento enogastronomico, dell’artigianato locale e molte altre. Alla base del programma c’è la volontà di puntare sulle nostre tipicità provando a mettere le aziende al passo del comparto dell’innovazione sempre e costantemente in evoluzione».

Ogni ulteriore informazione, oltre alla modulistica riservata al progetto, è reperibile nella casella dedicata sul portare ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/3378