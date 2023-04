Reggina, Inzaghi: “Ripartiamo dalla nostra gente”. Tegola Majer, Menez in dubbio, Pierozzi out

I tifosi della Reggina a Marassi hanno continuato a cantare anche dopo l’ennesima sconfitta degli amaranto. Si sentiva anche negli spogliatoi e Inzaghi, alla vigilia di Perugia, ha sottolineato la cosa.

“Noi – ha dichiarato – dobbiamo ripartire dalla nostra gente che ha cantato anche dopo un’ora che era finita la partita e dalla buonissima prestazione. Questa partita ci permetterebbe di andare in una posizione di classifica molto buona. Per noi è un’occasione, mi auguro di vedere un grande spirito come è stato l’altra sera”.

E sugli indisponibili: “Andiamo via in 24. Non avremo Pierozzi e Majer, Menez è in dubbio perché non si allena da due giorni. Chi va in campo sarà al 100%, perché lunedì rigiocheremo e in campo andranno quelli più in forma”.

