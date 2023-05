Spal, Tacopina appena retrocesso: “Abbiamo speso soldi veri. Non soldi del Monopoli o come la Reggina”

Joe Tacopina non nasconde la sua delusione per la retrocessione della Spal. Lo fa anche con quello che suona come un alla squadra e c’è anche un riferimento alla Reggina.

“La proprietà -ha dichiarato – ha investito 25 milioni di euro in due anni. Soldi veri, cash!. Non soldi del Monopoli o come la Reggina . Quest’anno come sapete meglio di me abbiamo assunto tre diversi allenatori perché teniamo a questo progetto e per dare una svolta. Anche se fosse fosse venuto Guardiola il risultato sarebbe rimasto lo stesso”.

Ancora una volta, dunque, un altro dirigente si scaglia contro la Reggina che ha aderito al Salva Aziende. Una legge dello Stato che, di fatto, ha obbligato la squadra a rinunciare alla corsa alla promozione, non potendo fare mercato a gennaio.

Ancora una volta ad attaccare l’operato del club amaranto è una squadra che ha fallito sul campo.