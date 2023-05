Catanzaro incontenibile, sua anche la Supercoppa

di Vittorio Pio – Catanzaro in doppia vincente. Dopo aver dominato la stagione, conquistando a seguito di una supremazia schiacciante, la promozione diretta in Serie B, i calabresi si aggiudicano anche la Supercoppa Serie C battendo la Reggiana in terra emiliana.

La partita finisce 2-2. Apre le danze Biasci al 20′, mentre il raddoppio arriva 9 minuti dopo a firma di Iemmello con un gran tiro da fuori area. I padroni di casa accorciano le distanze al 32′, col rigore trasformato da Jacopo Pellegrini a seguito di un ingenuità commessa da Vandeputte, e agguantano il pareggio al 58′ con Rosafio, il cui merito maggiore però è stato quello di incrociare il piede di Brighenti che ha trafitto cosi l’ incolpevole portierone giallorosso Fulignati. Sarà 2-2 fino alla fine con il Catanzaro, unica imbattuta fra le tre contendenti ad alzare la coppa al cielo. Adesso si aspetta la fumata bianca inerente il rinnovo contrattuale di Mister Vivarini (si parla di un biennale con opzione per il terzo anno), prima delle meritate vacanze che serviranno a ristorare la condizione poi necessaria per affrontare una stagione in serie B che si preannuncia tutt’altro che semplice. Per il momento questo Catanzaro che ha sbaragliato tutto e tutti entra di diritto nella storia nazionale dei professionisti.