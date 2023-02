Esce allo scoperto la prima anti-Reggina, è l’imbarazzante società Brescia da cui arrivano dichiarazioni destabilizzanti

Brescia è una città importante d’Italia, con una grande tifoseria e una storia calcistica di primissimo livello. Non meriterebbe la magra figura che sta facendo nel campionato in corso, con allenatori cambiati come t-shirt e un progetto tecnico ai limiti dell’orrido.

Nonostante questo, chi tiene la fila in Lombardia pensa ad altro e lancia notizie che hanno tutta l’aria di essere difficili da considerare vere considerato che in mezzo ci sono state una serie di passaggi che smentirebbero quanto dichiarato (iscrizione ai campionati in primis).. Le si apprende dal virgolettato riportato da Bresciaingol e addebitate al direttore general del Brescia Luigi Micheli.