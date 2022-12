Prezzi: carrello della spesa e latte, nuova batosta in arrivo?

Il prezzo del latte presto potrebbre arrivare a prezzi mai visti prima. Si parla di 3 euro al litro, confermando una tendenza che lo ha già visto arrivare a 1,50 euro al litro. A mettere in evidenza l’allarme lanciato dai produttori è il Messaggero.

Per un prodotto di qualità, ad oggi, servono già spendere 2 euro. Oggi lo scenario è tale da ipotizzare che presto le tariffe potrebbero arrivare alle stelle. La dinamica andrebbe a coinvolgere l’intera filiera che coinvolge la materia prima. Il riferimento va, ovviamente, alla produzione dei formaggi, ma anche al cappuccino al bar o agli alimenti per i quali il latte è necessario.

Al momento l’Istat ha già segnalato un aumento del 14,8% su base annuale. +19,8% per la mozzarella, +21,2% per lo stracchino, +16,3% per il gorgonzola, +17,4% per il Provolone.