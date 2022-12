Brescia-Reggina, formazioni ufficiali: la scelta di Clotet in porta, Inzaghi ne cambia 2 rispetto al Benevento

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Van de Looi, Viviani, Ndoj; Moreo, Ayè. In panchina: Lezzerini, Galazzi, Pace, Labojko, Benali, Garofalo, Nuamah, Niemeijer, Bianchi. Allenatore: Josep Clotet.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas. In panchina: Ravaglia, Bouah, Cionek, Giraudo, Liotti, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Cicerelli, Gori, Ricci, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova. Assistenti: Edoardo Raspollini di Livorno e Marco D’Ascanio di Ancona. IV ufficiale: Matteo Marcenaro di Genova. VAR: Luigi Nasca di Bari. A-VAR: Marco Serra di Torino.

Brescia-Reggina, le scelte dei due allenatori

Clotet ha scelto Andrenacci in porta, nel ballotaggio esistente con il rientrante Lezzerini. per il resto la formazione è quella annunciata con l’assenza, tra gli altri, di Bisoli a centrocampo e Cistana in difesa.

Pippo Inzaghi cambia nuovamente in porta. Non ci sarà Ravaglia a difendere i pali amaranto, ma torna titolare il più esperto Colombi. Rivas contro il Benevento era rimasto in panchina a favore di Cicerelli, che stavolta resta fuori.