Reggina-Ternana, le probabili formazioni

Si torna in campo alle ore 14 per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. Lo farà anche la Reggina, che riceve la Ternana. Un osso duro, in cui si proverà a riscattare l’immeritata sconfitta casalinga subita contro la Spal.

Le due squadre arrivano alla sfida con diverse defezioni. Tuttavia, dopo il fischio d’inizio dell’arbitro di Piccinini l’obiettivo sarà unicamente dare il massimo e vendere cara la pelle.

Ecco le probabili formazioni:

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Hernani, Majer, Fabbian; Ricci,Gori, Rivas. Allenatore: Inzaghi

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Bogdan, Sorensen, Mantovani; Diakitè, Agazzi, Palumbo, Di Tacchio, Corrado; Pettinari, Falletti. Allenatore: Andreazzoli.