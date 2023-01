La serie tv “The good mothers”, girata a Fiumara di Muro, selezionata per il Festival internazionale del cinema di Berlino 2023

Una buona notizia per Fiumara e per le serie tv italiane. The good mothers, in uscita prossimamente su Disney+, è stata selezionata per il Festival internazionale del cinema di Berlino 2023. Prodotta da House Productions e Wildside, è in concorso nella sezione Berlinale Series, nuovo premio istituito quest’anno.

Fiumara ed il suo territorio, quindi, ritornano ad essere set cinematografico di una serie televisiva e riabbracciano l’arte del cinema e lo fanno grazie alle riprese di una serie tv internazionale che andrà in onda sulla piattaforma Disney+.

Nonostante sia una serie internazionale, il regista ha scelto di girare le scene anche a Fiumara, al fine di rappresentare, nella maniera più fedele possibile, la storia e i luoghi di cui si parla. Nel mese di Febbraio 2022, il location manager Michele Geria, ci ha spiegato come il regista si sia letteralmente innamorato di Fiumara: “la città è stata scelta dopo una serie di sopralluoghi molto intensi. Si racconta una storia vera, avvenuta in Calabria. Solitamente si vanno a girare le scene, non dove è successo il fatto ma in altri luoghi, magari più comodi, o si sceglie per ragioni di opportunità una Regione perchè più virtuosa di un’altra. È successo poco tempo fa con “La Sposa”. Questa volta, fortunatamente, il regista inglese si è innamorato di questi luoghi: fra Palmi, Fiumara e Reggio Calabria gli abbiamo dato delle location ben collocate all’interno della storia che verrà raccontata“.

“Ringrazio il location manager Michele Geria – ha concluso Fortunato Calabrò ViceSindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Fiumara – per averci coinvolto, e noi immediatamente accettato, di prendere parte a questo progetto, cogliendo una grande opportunità per il nostro territorio. A Fiumara sono state girate molte scene in cui sono state coinvolte una 50ina di comparse, le case di privati e le strutture ricettive e, presto, continueremo a cercare e collaborare per la creazione e realizzazione di altre serie tv.