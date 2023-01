La bellissima neve è arrivata, gli attuali 10/15 cm sono eccellenti per gustarsi il bellissimo ambiente montano e per divertirsi in compagnia; ma non sufficienti ad aprire le piste sci. Per poterle “battere” ne occorrono quantomeno 30/40 cm.

Gli impianti sono pronti, collaudati e verificati; non appena ci saranno le condizioni di innevamento saranno aperti.

Sarà nostra cura darne immediata notizia. E’ quanto comunica il Comune di Santo Stefano in Aspromonte tramite la sua pagina facebook.