Nuovo stadio Reggina, Cardona: “Stiamo ragionando su capienza, infrastrutture e spazi”

La Reggina non guarda solo al mercato a gennaio 2023. L’anno potrebbe essere quello di un passaggio significativo, ,ad esempio, sulla questione infrastrutturale. Qualora il club ricevesse una concessione a lunga durata, potrebbe davvero iniziare a ragionare sulla ristrutturazione del Granillo.

Ne ha parlato nell’ambito di un’intervista rilasciata alla Gazzettta del Sud il presidente Marcello Cardona. “Una società di calcio moderna come vogliamo rendere la Reggina 1914 non può prescindere da uno stadio funzionale confortevole, produttivo economicamente”.

Si sta per entrare nella fase strategia e progettuale. “Dopo una prima interlocuzione con Palazzo San Giorgio, stiamo ragionando – ha rivelato Cardona – su cosa sarebbe meglio per Reggo in termin di capienza, infrastrutture e spazi di aggregazione sociale e attrazione imprenditoriale. Quindi come renderlo il più funzionale possibile, farlo vivere e metterlo a reddito tutto l’anno”.