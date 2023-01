Aicel finanzia borse di studio all’Università di Catanzaro

Al via il nuovo master universitario dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro sul tema “Gdpr e privacy compliance” nell’ambito del quale Aicel finanzia tre borse di studio, ciascuna del valore di 2.500 euro.

In ragione della profonda connessione della materia relativa alla protezione dei dati personali e della compliance normativa del Gdpr al contesto del commercio elettronico, l’Associazione ha deciso di sostenere la formazione di tre studenti con l’obiettivo di favorire la crescita professionale, l’abbattimento delle barriere all’ingresso ai percorsi universitari e il successivo ingresso nel mondo del lavoro per i giovani della regione.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire ad Aicel entro il 12 gennaio 2023. I candidati alle borse di studio saranno selezionati tra gli studenti ammessi al master. In seguito alla presentazione di regolare domanda di ammissione al beneficio, faranno un colloquio individuale con i rappresentanti del comitato scientifico di Aicel per valutare l’eventuale assegnazione della borsa di studio. La valutazione sarà discrezionale e terrà in considerazione le motivazioni, le qualità, gli interessi del candidato e il background culturale.

Il master “Gdpr e privacy compliance” è diretto dalla professoressa Maria Luisa Chiarella del dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università di Catanzaro. Avrà durata annuale e un numero massimo di partecipanti di 50 persone.

L’avv. Manuela Borgese, vicepresidente di Aicel, commenta: “Con questa iniziativa di formazione professionale, Aicel intende proseguire e rafforzare la proficua collaborazione con l’ateneo calabrese avviata negli ultimi anni. Vogliamo creare opportunità per i giovani nel settore dell’e-commerce, in costante sviluppo, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un contributo che, nel nostro piccolo, auspichiamo di dare con questa iniziativa a livello economico e sociale per il territorio”.

Per informazioni: www.aicel.org/rapporti-associativi/borsa-studio-master-unicz-2023.html

http://web.unicz.it/it/news/100023/pubblicazione-bando-master-di-i-e-ii-livello-a-a-2022-2023

Aicel (Associazione italiana commercio elettronico) è l’unica associazione di categoria dell’e-commerce. Attiva dal 2005, nasce formalmente come associazione nel 2007 per iniziativa di alcuni merchant e oggi annovera tra i suoi associati più di 1.200 aziende e oltre 1.050 negozi. Gli associati sono società internazionali, piccole e medie imprese, micro realtà di eccellenza.