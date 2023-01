Mercato Reggina: maxi-offerta per Forte? I dettagli

Il mercato di gennaio è partito con l’idea che la Reggina vada a caccia di un centravanti. Una sorta di tassello mancante per completare il puzzle di Pippo Inzaghi, “tradito” dal rendimento e soprattutto dagli infortuni di Federico Santander.

Non sarà facile trovrae l’uomo giusto, anche perché si tratterebbe di un calciatore che almeno inizialmente dovrebbe partire come vice Menez. Una situazione in cui farsi trovare pronti nel momento in cui dovesse esserci necessità, ad esempio nel caso in cui ci fosse una partita da recuperare o una difesa da scardinare con palle sporche, lanci lunghi e palloni messi in mezzo dal fondo.

Molti osservatori di mercato ritengono che Francesco Forte del Benevento sia l’obiettivo numero uno. Secondo l’edizione di Benevento de Il Mattino in particolare sarebbe arrivata una proposta altissima del club amaranto.

“La Reggina – si legge sul giornale – ha finalmente messo sul piatto un’offerta importante al Benevento per il suo cartellino (si parla di una cifra vicina ai 2 milioni di euro), ma al centravanti è interessato anche il Pisa ed il Venezia“.

Ad oggi, come già sottolineato, non è detto che però la Reggina stia pensando di completare l’attacco necessariamente con una punta centrale. L’ipotesi di recuperare Galabinov apre alla possibilità che si vada a caccia di un esterno offensivo di primissimo livello.