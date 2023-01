Mercato Reggina, sarà un’ultima giornata intensa per Taibi: la situazione

Ad un certo punto sembrava che la Reggina potesse davvero chiudere il mercato con gli acquisti di Tuia, Nicolas Viola e Andrea La Mantia. I tre obiettivi sembrano essere tutti saltati, con poche possibilità che le cose si ribaltino nell’ultimo giorno di mercato.

Sul primo ha fatto muro il Lecce che farà leva sui sei mesi di contratti residui. Sul secondo non si è trovato l’incastro giusto e sul terzo la Spal non ha accettato la buona proposta amaranto. Prestito oneroso (con ingaggio a carico e investimento ulteriore dunque) e con acquisizione dell’obbligo di riscatto del calciatore dall’Empoli (A circa un milione di euro).

Tuttavia, anche i movimenti del club amaranto prefigurano l’idea che si sia rinunciato ai tre calciatori. Si stanno, infatti, seguendo piste alternative.

Si potrebbe, ad esempio, affondare il colpo per Emanuele Terranova. Il difensore del Bari gioca poco in Puglia e accetterebbe il trasferimento a Reggio dove, però, partirebbe indietro nelle gerarchie rispetto a Gagliolo, Cionek e Camporese.

A centrocampo la Reggina, invece, potrebbe puntare su un uomo in uscita della Serie A. Il profilo giusto è quello di un calciatore under, considerato che Viola era un giocatore bandiera e non avrebbe occupato caselle. Di certo gli amaranto vogliono una mezzala.

E in attacco? Prende quota la pista estera, benché sia difficile individuare il nome corretto considerato che sono stati proposti decine di calciatori al club. Anche di elementi ex Serie A.

Attenzione, inoltre, alla conta degli over. Loiacono non ha ancora trovato una sistemazione. La Reggina ne ha già diciotto, anche se Obi potrebbe restare fuori dalla lista. La cessione del calciatore barese in Serie C aprirebbe le porte all’arrivo di due calciatori nati prima dell’1 gennaio 1999.