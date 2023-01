Party like a Royal con la ih BRITISH SCHOOL: 10 Febbraio @BIG EASY 

Quest’anno la Special ih BRITISH Week, il consueto appuntamento invernale organizzato dall’IH British School, gratuito e aperto a tutti gli adulti, parte con un evento molto speciale; la Royal Night, una serata a tema casual e divertente sulla Royal Family che si svolgerà presso il nuovo locale BIG EASY Music Club by Lievito!

Durante questa serata si potrà giocare, ballare, godere un delizioso Spritz e spettegolare sulla Royal Family! Se segui “The Crown” su Netflix, la tua conoscenza della Royal Family si rivelerà molto utile…ci sono importanti premi in palio! Non sei un fan? Non ti preoccupare, ci saranno premi anche per i meno esperti!

Sei mai stato a Londra?

Nel corso della serata, ci sarà anche l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente con la tecnologia Virtual Reality; indossando il casco VR, potrai essere trasportato al centro di Londra, camminando tra le stanze del Buckingham Palace e ammirando la bellezza della Cattedrale di St-Paul, senza dover prendere l’aereo.

Perché Virtual Reality e inglese?

Perché l’inglese si apprende per contatto: parlando, comunicando, vivendo. E la realtà virtuale permette proprio di immergersi in un ambiente reale, coinvolgente e di “vivere” l’inglese. Nuove fantastiche tecnologie a servizio dell’apprendimento!

E per chi è intrigato dalla Virtual Reality, il 13 febbraio ci sarà inoltre la possibilità di immergersi e sperimentare ancora di più questa tecnologia partecipando ad altre attività presso la ih BRITISH SCHOOL.

Ma non finisce qui!

Nuovo anno, nuove opportunità per migliorare l’inglese! Per tutti coloro che parteciperanno alla Royal Night ci sarà la possibilità di fare delle lezioni gratuite di prova su tematiche come arte, cultura e tecnologia per sperimentare senza impegno la metodologia di insegnamento e di beneficiare di uno sconto fino a 240 € sui nuovi corsi 2023.

Partecipa alla ROYAL NIGHT, la partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi https://www.britishschoolrc.com/sbw

Per maggiori info, si può passare in sede in Via Argine Dx Annunziata 13, chiamare lo 0965.20024 o visitare il sito www.britishschoolrc.com.