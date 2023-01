Mercato Reggina: su La Mantia verso la fumata nera, possibili alternative a sorpresa

La Spal fa muro. Andrea La Mantia, a questo punto, difficilmente vestirà la maglia della Reggina. Gli amaranto erano pronti ad acquisire il calciatore in prestito oneroso, eventualmente anche a prendersi anche l’obbligo di riscatto fissato ad un milione di euro entro il 30 giugno.

Inevitabile la necessità di guardare altrove ed oggi le strade per le alternative sono tutte particolarmente strette. Si può, però, partire dai punti fermi.

Salvo sorprese dell’ultimo giorno non sarà La Mantia l’attaccante della Reggina. In Serie A non si vedono in uscita profili che possano rappresentare calciatori già nel pieno della condizione fisica ed in grado di mettersi subito a disposizione di Inzaghi. Al club amaranto sono stati proposti anche nomi importanti, ma l’obiettivo è evitare un Santander bis.

Nelle ultime ore il Corriere dello Sport ha avanzato l’ipotesi che Sassuolo e Reggina possano avere interesse per Juan Manuel Cruz. L’attaccante del Banfield, figlio di Julio (Ex Inter e Bologna), è al momento un’idea ma non la più quotata. Attenzione, in particolare a possibili attaccanti che giocano all’estero e che potrebbero avere già avuto un’esperienza in Italia.