“Con quella parata ho goduto”, Nicolas ci riprova con la Reggina

La classifica dice che, al momento, Nicolas Andrade ha avuto ragione. Nonostante le promesse di rinnovo con la Reggina, senza troppa riconoscenza, il portiere brasiliano disse di aver scelto il Pisa per il progetto.

Dimostrazione chiara del fatto che, nel calcio, i sentimenti, contano fino ad un certo punto. E sono probabilmente arrivate anche a lui le voci dei tifosi amaranto che si aspettavano un altro trattamento.

Tant’è che nella gara d’andata, oltre ad essere protagonista con un parata monumentale ed anche fortuita su Cortinovis, ebbe modo di rilasciare qualche dichiarazione sopra le righe.

“Poi – ha dichiarato – contro la mia ex squadra, è successo tutto un casino, lì me la sono goduta. Lì è la voglia di non prendere gol, la voglia di aiutare i miei compagni a non prendere gol, cerchi di coprire più porta possibile e vai a valanga. Queste parate le faceva Peter Schmeichel, non mi paragono a lui ma il gesto di andare era così”

Di certo c’è che, fino ad ora, si è rivelato ancora una volta un grande portiere per il torneo cadetto..

Leggi qui le sue parole