Reggina, segnali di vita dalle retrovie

Evitare le ultime cinque posizioni della classifica. È l’obiettivo della Reggina. Comunque finisca questa giornata gli amaranto avranno almeno nove punti di vantaggio sulla zona bassa della classifica, dove quartultima e quintultima giocano i play out e le ultime tre retrocedono direttamnete.

Il margine buono, ma bisogna stare attenti a non abusare delle tranquillità che regala. Anche perché, anche se ad alcuni tifosi non piace che si ricordi, gli amaranto hanno concrete possibilità che il bottino in classifica venga ridotto con due punti di penalizzazione.

Dal pomeriggio di Serie B arrivano, però, segnali di vita da chi sembrava ormai viaggiare verso un punto di non ritorno. Dal Cosenza che piega l’Alessandria in quella che era l’ultima spiaggia e sembra beneficiare della cura Bisoli.

Attenzione, inoltre, alla forza della disperazione del Vicenza. I prossimi avversari degli amaranto sono adesso a-5 dai play out e adesso arriveranno sullo Stretto carichi a mille.

La Reggina per allontanare qualsiasi tipo di spettro una una sola soluzione: fare più punti possibile. L’altra possibilità di salvezza per gli amaranto è ovviamente quella di mantenere cinque punti sulla quartultima piazza (oggi -9).

Domenica arriva il Pisa e mercoledì il Vicenza, è già tempo d scrivere il futuro.

Clicca qui per leggere tutti i risultati e la nuova classifica