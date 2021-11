Reggina, Nicolas: “È successo tutto un casino, quella parata me la sono goduta. Così le faceva Schmeichel”

Il Pisa non vince da quattro partite, ha perso il primato e l’ultimo successo è stato contro la Reggina. Una gara non esaltante quella dei toscani, ma caratterizzata da episodi che hanno favorito i nerazzurri.

Tra questi la parata ad occhi chiusi di Nicolas. Il grande ex che, dopo aver manifestato il gradimento a restare a Reggio in Primavera, non ha firmato il rinnovo. in estate.

In un’intervista rilasciata a Il Nerazzurro Canale 50 ha parlato di quello strepitoso di intervento come il migliore del suo campionato fino al momento.

“Poi – ha evidenziato – contro la mia ex squadra, è successo tutto un casino, lì me la sono goduta. Lì è la voglia di non prendere gol, la voglia di aiutare i miei compagni a non prendere gol, cerchi di corpire più porta possibile e vai a valanga. Queste parate le faceva Peter Schmeichel, non mi paragono a lui ma il gesto di andare era così”

Sfortunata la Reggina nell’incappare nella giornata di grazia del portiere, considerato che pochi giorni dopo il brasiliano incappò in una papera clamorosa contro il Frosinone quando regalò la palla al suo ex compagno Folorunsho oltre il 90′.