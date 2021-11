Diamante si illumina di rosa per celebrare il Giro d’Italia, venerdì presentazione della road map degli eventi

La Torre del Semaforo illuminata di rosa per celebrare Diamante Città di Tappa. È stata questa la prima iniziativa del comune che ha in programma un nutrito calendario di appuntamenti in preparazione al Giro d’Italia 2022.

Venerdì alle ore 11:30 con una diretta Facebook sulle pagine social del comune il Sindaco, Sen. Ernesto Magorno, e i componenti dell’amministrazione comunale di Diamante annunceranno la road map di appuntamenti da qui a maggio. “Ci sarà un coinvolgimento trasversale-commenta Magorno- una serie di eventi che includeranno tutte le persone che avranno il desiderio di partecipare a questa grande festa in quello che è lo spirito del Giro d’Italia”.