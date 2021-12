Reggina-Brescia: la beffa per i tifosi, sia amaranto che lombardi

La scelta di non giocare la Serie B, in virtù delle positività che riguardavano alcune squadre, non ha convinto tutti. C’è il timore, neanche troppo malcelato, che si crei un precedente. Questo maledetto virus è tornato a far parte della quotidianità e ci si chiede cosa accadrà qualora alla ripresa una squadra dovrà fare i conti con un focolaio.

L’augurio è che ovviamente ciò non avvenga, ma la possibilità esiste Nel frattempo c’è la beffa. Quella per i tanti sostenitori reggini che avrebbero sostenuto al Reggina al Granillo nel giorno di Santo Stefano.

Non è un mistero che gli amaranto abbiano tanti tifosi fuori sede. Le trasferte al Nord dove ci sono sempre settori ospiti pieni ne sono un esempio tangibile e per le feste molti sarebbero tornati a casa in riva allo Stretto. Non sarà possibile.

La beffa è anche per i tifosi del Brescia. Erano ben 197 pronti ad arrivare in aereo. Una trasferta saltata in toto. È andata così.