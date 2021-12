Reggio Calabria, grande successo per il defile’ di moda natalizio “Magic Christmas”

Nello splendido scenario della Scalinata del Teatro Cilea si è svolto il magic Christmas gran defilè di moda della jasmin’s cinema moda and dance proprietaria dei concorsi nazionali Miss e Mister baby mondo Italia e model’s of the year. Protagonisti tutti i modelli della jasmin’s e i vincitori dei concorsi tra cui Anna Irto, Costantino Bevilaqua ,Giada La Porta , Maria Noemi Parisi, Alessia Cuzzocrea , Alessia Spano’, Capua Nicol, Annalisa Cotrupi , Giulia Ielo ,Miriam Musarella , Valentina Amato , Aurora Cuzzola , Nikol Nasuti ,Zina Donia, Greta Spirio ,Sofia Zumbo , Vanessa Bevilacqua, Francesca Lauretta , Elena Cardia , Marisol Martino , Anna Suraci e Antonella Cennamo.

Come sempre presente la madrina e la testimonial nazionale miss baby mondo Jasmin Hilary Malafarina che viene premiata durante la serata dalla coppa donata da vale sport per la sua professionalità e bellezza.

Ricordiamo che dall’1 febbraio al 4 la jasmin’s cinema moda and dance sarà presente nella città di Sanremo coi suoi concorsi nazionali, dichiarano gli associati.

Ad inaugurare la serata Mario Cardia, Consigliere comunale e Presidente della Commissione Bilancio, omaggiato con una targa donata da Silvia Nasuti presidente dell’associazione jasmin’s cinema moda and dance e Patron dei concorsi nazionali che lo ha ringraziato per quanto sta dando alla città di Reggio Calabria.

Come sempre la presentatrice è stata la splendida Mariangela Zaccuri.

I ringraziamenti vanno alla sua collaboratrice Letizia Scarfone, ai genitori dei bimbi della jasmin’s cinema moda and dance e a tutti i suoi modelli. E per finire, a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’ evento, mc company, Miriam flower, vale sport, fiocchi ed eventi Rossella, baby birba, associazione Artistico culturale momenti, interno e 20, Gianni Sorci, azienda Giuseppe Ianni’ e bar itria.