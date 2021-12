On. Wanda Ferro: “A FdI la guida di due importanti Commissioni del Consiglio regionale. Auguri ai nuovi presidenti”

“Sono particolarmente soddisfatta per l’assegnazione a Fratelli d’Italia della presidenza di due importanti e strategiche Commissioni consiliari. Ruoli attraverso i quali Fratelli d’Italia darà un contributo di autorevolezza ed efficienza al Consiglio, a sostegno dell’importante lavoro avviato dal governo regionale guidato da Roberto Occhiuto. Faccio i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro ai neo presidenti della prima commissione Affari Generali Luciana De Francesco e della seconda commissione Bilancio e Programmazione Antonio Montuoro, nella certezza che ricopriranno questi prestigiosi incarichi con competenza, impegno e grande senso di responsabilità”. È quanto afferma la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia on. Wanda Ferro, che prosegue: “Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto, il presidente dell’Assemblea Filippo Mancuso e l’intera maggioranza per avere dimostrato anche in questa occasione grande spirito di coesione, lealtà e volontà di lavorare nell’esclusivo interesse dei calabresi”.