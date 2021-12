Sanità Calabria, il Consiglio dei ministri nomina il secondo sub commissario

Consiglio dei ministri significativo per la Calabria. Dopo l’approvazione del Bilancio di previsione in Consiglio regionale, l’equiparazione tra Lsu e Lpu decisa a Palazzo Chigi, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, è arrivata anche la delibera all’integrazione del mandato commissariale attribuito, con deliberazione del 4 novembre 2021, al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Contestualmente il Cdm ha anche deliberato la nomina di Ernesto Esposito quale ulteriore subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabri e la rideterminazione dei compiti attribuiti, con la deliberazione del 18 novembre 2021, al subcommissario Maurizio Bortoletti.