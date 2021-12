Reggina: la pausa, prima di un mese da pazzi: tutte le date

Le squadre di Serie B hanno votato il rinvio dei turni di campionato che si sarebbero dovuti giocare nel periodo a cavalo tra Natale e Santo Stefano. Si è scelto di far slittare il calendario in maniera tale da non falsare quello che sarebbe dovuto essere lo sviluppo del calendario.

Ne è venuto fuori un nuovo calendario che, dalla ripresa post-natalizia in avanti, porterà le squadre di B a giocare con una frequenza incredibile.

Tra il 15 gennaio ed il 26 febbraio saranno giocate ben otto partite. Una quantità di turni di campionato che ricorda da vicino quella con cui venne conclusa la passata stagione, quando si finì per concentrare le ultime giornate in un periodo in cui si giocava quasi ogni due giorni.

Ecco tutte le tappe della Reggina, alla fine delle quali si sarà arrivati alle 26^ giornata.

15 gennaio – REGGINA-BRESCIA

22 gennaio – MONZA-REGGINA

5 febbraio – TERNANA-REGGINA

12 febbraio – REGGINA-CROTONE

15 febbraio – SPAL-REGGINA

19 febbraio – REGGINA-PORDENONE

22 febbraio – FROSINONE-REGGINA

26 febbraio – REGGINA-PISA