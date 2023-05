Reggina, Saladini: “Play off dedicati a Reggio Calabria e ai tifosi amaranto. Presto un altro risultato importante su un altro fronte”

“Per me è una grande emozione al primo anno fare un passo in avanti dal punto di vista sportivo. Conoscete tutte le vicende societarie e su questo fronte speriamo di trovare un altro risultato importante. Credo che questa debba essere un’emozione ancora più grande per questa città, per questo territorio e per i nostri tifosi. Ci hanno costantemente motivato e spinto a fare sempre meglio. Questo grande traguardo lo dedico a Reggio Calabria e ai tifosi della Reggina”.

Così Felice Saladini ha commentato il raggiungimento dei play off della Reggina al minuto ’94.

“Già questo – ha spiegato – è un gran bel sogno realizzato. Mi dicono che siamo arrivati settimi. Adesso basta parlare di penalizzazione, perché comunque settimi saremmo stati. Abbiamo fatto un determinato percorso, abbiamo accettato le conseguenze sportive. Parliamo di calcio che è la cosa, parliamo di Reggina che è la cosa più bella”.

