Cardona: “Un anno fa la Reggina stava morendo. Oggi ci commuoviamo di fronte ai nostri tifosi: prima ci sono loro, poi tutto il resto. Dedichiamo tutto a loro”

“Un anno fa la Reggina stava morendo. Oggi stiamo parlando di un grande traguardo e dobbiamo riconoscere i meriti a chi si è accollato una problematica economica non di poco conto, cioè Felice Saladini ed il suo socio Ferraro”.

Così Marcello Cardona, presidente della Reggina, ha commentato la vittoria contro l’Ascoli che è valsa il raggiungimento dei play off.

“Oggi – ha aggiunto – ci commuoviamo davanti ai nostri tifosi che sono straordinari. Oggi erano in 15.000. La nostra società continuerà ad operare con trasparenza. Abbiamo passato mesi difficili. Martedì abbiamo un’assemblea di Lega e Saladini verrà con noi. Sappiamo cosa fare e come comportarci. Non dobbiamo nessuna spiegazione se non alla Legge e a quelli che credono in noi”