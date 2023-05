Peste suina, Occhiuto istituisce le “zone infette” in 26 Comuni del Reggino

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario della sanità calabrese, ha istituito la “zona infetta” (una sorta di zona rossa) in 26 Comuni della provincia di Reggio Calabria per contenere la diffusione della peste suina dopo il ritrovamento di alcune carcasse di cinghiali risultate “malate”. La “zona infetta”, disposta da Occhiuto con ordinanza, comprende i Comuni di San Procopio, Fiumara, San Roberto, Laganadi, Palmi, Bagnara Calabra, Delianuova, Sinopoli, Santo Stefano in Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scilla, Seminara, Melicucco, Cosoleto, Calanna, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Montebello Jonico, Condofuri, Bagaladi, Cardeto, Melito di Porto Salvo, Motta San Giovanni, San Lorenzo e Roghudi. La “zona infetta è disposta – riporta l’ordinanza – “al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia, in considerazione dell’accentuata vicinanza tra i vari casi, con conseguente sovrapposizione dei territori”.

Nei territori ricomporesi nella zona infetta saranno obbligatori l’uso della segnaletica in ingresso nei comuni sulla quale indicare la presenza di peste suina africana nei cinghiali, il divieto di alimentazione, avvicinamento e disturbo ai cinghiali, l’obbligo di segnalazione di eventuali carcasse di cinghiali o cinghiali moribondi, il divieto di qualsiasi attività venatoria, di movimentazione al di fuori della zona infetta di suini selvatici se non finalizzata all’abbattimento, il divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta e il divieto di utilizzo di fieno e paglia prodotti nella zona infetta.