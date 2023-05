Reggina: l’immagine di Inzaghi che è già storia

Le esultanze di Pippo Inzaghi sono una specie di patrimonio del mondo del calcio. Spesso è stato oggetto di ironia per il suo modo entusiasta di accogliere ogni gol. Anche il meno importante. Quello, però, era il termometro di un attaccante che aveva una fame di gol fuori dal comune e che lo ha reso uno dei bomber più vincenti della storia di questo sport.

Vederlo fuori di sé per una qualicazione ai play off della sua Reggina è una sensazione piacevole per tanti tifosi amaranto. La sua gioia incontenibile appartiene alla storia di questa stagione e anche forse dell’ultracentenario percorso amaranto.

E, a proposito di strade da fare, la squadra amaranto vorrebbe proseguire il più a lungo possibile. La prossima tappa è Bolzano. Il 26 maggio si va in campo contro il Sudtirol nel turno preliminare dei play off. La Reggina avrà un solo risultato a disposizione per andare avanti (la vittoria), ma poterci provare è già un privilegio.