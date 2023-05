Reggina, Inzaghi: “Speriamo che con l’Ascoli non sia l’ultima, rifarei la scelta di Reggio Calabria senza dubbio. Io e la mia famiglia stiamo benissimo”

“La gente ha capito quello che abbiamo fatto in questa stagione, ma ancora abbiamo un obiettivo da agguantare. Dobbiamo vincere contro l’Ascoli, perché sarebbe il giusto coronamento di questa stagione e poi vedremo cosa succederà”. Così Pippo Inzaghi ha parlato alla vigilia di Reggina-Ascoli.

Potrebbero essere 15.000 i sostenitori che occuperanno gli spalti del Granillo, nonostante una partita che potrebbe non essere decisiva anche in caso di vittoria degli amaranto. Serve, infatti, che arrivino i risultati auspicati dagli altri campi. Gli amaranto, senza i punti della penalizzazione, sarebbero già matematicamente all’interno delle squadre che si giocheranno la Serie A ai play off.

“Non c’è rammarico – ha spiegato l’allenatore amaranto – perché sul campo il sogno dei play off è stato raggiunto. Per motivi extra-campo ci è stato tolto qualcosa, ma possiamo farcela ugualmente a centrare qualcosa di miracoloso. Tutti avremmo voluto far qualcosa di più nel girone di ritorno”.

“Per noi – ha evidenziato il tecnico – con l’Ascoli è una finale. L’anno scorso hanno fatto i play off, Breda ha saputo far risollevare una buona squadra ed ora si gioca i play off”.

Sulla formazione: “Non abbiamo tanta scelta, ma non mi sono mai lamentato delle assenze. Chi ha giocato meno ha sempre dato grandi risposta. Qualche dubbio c’è, però quelli che ho sono in grado di regalarci un sogno. Dobbiamo cercare di riagguantarlo a tutti i costi. Alla squadra dico di non pensare alla penalizzazione e di provare a far qualcosa di storico”.

E sulla nececessità di aspettare i risultati delle altre squadre: “Non dobbiamo fare calcoli. Dobbiamo penare solo a vincere la nostra partita. Chiudere con tre punti è un obbligo per l’annata che è stata. Al 90′ vedremo quello che sarà successo”.

E poi un’ammissione: “Rifarei la scelta di venire a Reggio Calabria, la mia famiglia ed io stiamo benissimo”