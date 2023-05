Reggina-Ascoli, Breda: “Inzaghi ottimo tecnico, ma non imbattibile. Hanno perso spesso in casa”

“Non è finita. Vogliamo giocarci al massimo questa partita”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Ascoli Roberto Breda alla vigilia della trasferta di Reggio Calabria. Proprio come la Reggina i marchigiani devono vincere e sperare che dagli altri campi arrivino risultati favorevoli.

Buona parte del merito è deell’allenatore che, con 21 punti in 14 partite, ha saputo migliorare la classifica dei marchigiani. “Dobbiamo – ha aggiunto – provare a portarla a casa con tutte le nostre forze”.

I marchigiani nella loro storia non hanno mai battuto il tecnico amaranto. “Inzaghi – ha spiegeato – è un ottimo tecnico, ma non è imbattibile. Lo dimostra il percorso della Reggina perché soprattutto nel girone di ritorno, e anche tante volte in casa, ha avuto difficoltà e ha avuto sconfitte. Dobbiamo avere il massimo rispetto di Inzaghi, dei calciatori amaranto e di una piazza. Hanno avuto spesso difficoltà, noi dobbiamo puntare sulle nostre capacità”.