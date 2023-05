Reggio Calabria – Inaugurato un punto allattamento al Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle

Anche ATAM ha il suo “punto allattamento”, un ambiente accogliente e riservato esclusivamente alle mamme che allattano, dove una comoda poltrona e un fasciatoio danno la possibilità di prendersi un momento per fare ‘il pieno di latte’ al bambino e un veloce cambio di pannolino. Inaugurato ieri, il “Punto Allattamento” fa parte di un più ampio progetto “Gocce di Mamma”, promosso dai Rotary Club di Reggio Calabria, insieme ai Rotaract, Interact e Inner Wheel e al Distretto 2102 Calabria.

La postazione, completamente gratuita e a disposizione di chiunque abbia necessità di accudire un bambino. Allattare è un gesto semplice e naturale che le donne dovrebbero poter fare ovunque, perché non ha orari fissi, né un numero definito di poppate nell’arco della giornata, per cui è difficile per le mamme prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi. Da oggi sarà possibile farlo anche presso il Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle, non solo per le clienti che quotidianamente si recano presso gli uffici aziendali ma anche per le mamme che portano i propri bimbi al vicinissimo parco “Federica Cacozza” o che si trovano, per qualsivoglia motivo, vicino agli uffici.

“Siamo veramente soddisfatti – commenta così l’Amministratore Delegato di ATAM, avv. Giuseppe Basile – di questo progetto, realizzato grazie al Rotary, perché è importante che gli uffici che erogano un servizio pubblico, come i nostri, siano aperti e pronti ad accogliere le famiglie che, anche nei nostri spazi, devono potersi sentire coccolate. Il benessere delle famiglie con bimbi piccoli passa anche per la libera fruizione dei luoghi. Si tratta – conclude l’avv. Basile – di un passo avanti di civiltà ed esprime un segnale importante di attenzione da parte di ATAM nel mettere in atto politiche rivolte alle famiglie e ai bambini con l’auspicio che si moltiplichino i luoghi “a misura di bambino”, facilitando così la mobilità delle famiglie, intese nel senso più ampio del termine, e la loro possibilità di fruire pienamente dei servizi sul territorio.”

“Iniziative assolutamente meritorie che sono il segno di una particolare attenzione che il nostro territorio, ed in particolare il mondo dell’associazionismo e dei club service, in questo caso il Rotary Club, nutrono nei confronti del tema della genitorialità, dei diritti dell’infanzia e delle famiglie” ha affermato il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace. “Ringrazio i promotori di queste bellissime novità – ha aggiunto Versace – che riguardano il nostro territorio. Un progetto lodevole, che rende merito ai Rotary Club, ai Rotaract, Interact, Inner Wheel e al Distretto 2102 Calabria, che si pone come obiettivo quello di creare un ambiente comodo, intimo e sicuro, per le mamme che vogliono allattare i loro bambini e si trovano nei pressi del terminal bus. Un segnale di cura e di gentilezza, che merita di essere replicato anche in altri luoghi pubblici della Città”.