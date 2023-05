Bilancio entusiasmante per la Metrocity al “TuttoFood” di Milano: più di 400 gli incontri business per le aziende del territorio

Dopo il successo riscosso dalla Città Metropolitana e dalle aziende che hanno accompagnato l’Ente alla fiera “TuttoFood” di Milano, arriva il tempo dei numeri. Ben 83 mila sono state le presenze complessive registrate nell’area expo meneghina, con il 20% di stranieri provenienti da 132 paesi ed oltre 2500 espositori giunti da diversi paesi. Nel dettaglio, i marchi della Città Metropolitana hanno avuto l’opportunità di svolgere 407 incontri business e, anche grazie all’attivazione anticipata dall’agenda messa a disposizione delle nostre aziende, si è potuto pianificare un calendario di appuntamenti mirati con i buyer internazionali.

«Insomma – hanno commentato il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ed il Consigliere delegato Domenico Mantegna – qualora che ne fosse stato bisogno, questi dati promuovono appieno la scelta della Città Metropolitana di presenziare ad ognuna delle fiere di settore più importanti d’Italia e d’Europa. Nel caso di “TuttoFood”, il segmento che siamo andati a promuovere ha riguardato il “food&beverage” e, pure in questo settore, siamo riusciti a far emergere le eccellenze che appartengono al nostro territorio».

«La scelta politica ed amministrativa che trae origine dalle linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà – precisano Versace e Mantegna – è chiara e sta avendo un forte ritorno in termini economici e commerciali per le aziende del comprensorio. Essere presenti a “TuttoFood” come al “Cibus”, al “Discover Italy”, al “Vinitaly” a “Sol Agrifood”, alla “Bit, ad “Artigiano in fiera” o al “Food&Wine” di Londra, permette di accorciare le distanze fra domanda ed offerta, aiutando in maniera concreta le imprese che nutrono l’ambizione di crescere ed imporsi nei mercati internazionali di riferimento più interessanti».

«Tutto questo – continuano il Sindaco facente funzioni ed il Delegato alle Attività Produttive di Palazzo Alvaro – si traduce in opportunità per le aziende di casa nostra, ma soprattutto in un ritorno tangibile in termini di marketing e promozione territoriale, grazie a produzioni video e fotografiche, ai numerosi stand allestiti, ad una miriade di pubblicazioni, eventi culturali e conferenze scientifiche che consentono di raggiungere migliaia di contatti nei principali e più prestigiosi contesti fieristici».

«E’ necessario – hanno proseguito – continuare ad uscire dai nostri confini per far conoscere eccellenze e prodotti identitari del territorio che ben si innestano nelle bellezze paesaggistiche dell’area della Città Metropolitana di Reggio Calabria. E i dati continuano a darci ragione».

«Un plauso – concludono Versace e Mantegna – non può che andare ai consiglieri metropolitani delegati impegnati in questa forte campagna promozionale, ovviamente alle aziende che continuano ad investire ed a credere nel lavoro portato avanti dall’Ente ed al settore guidato dalla dirigente Giuseppina Attanasio che, di concerto con l’azione politica intrapresa dall’amministrazione, sta svolgendo un’attività molto positiva e cruciale per la crescita e lo sviluppo dell’economia territoriale».