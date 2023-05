Reggio Calabria – Presentazione del libro di Angelo Tranchese: “27/07/2022 Forse rimarrò qui per sempre”

“Un dolce delirio, lucido e preciso, antitesi sintetizzante di un letteraio vortice bisenso fluttuante in una armonia di soffici certezze e baratri bui”.

Questo pomeruggio di giovedì 18 maggio 2023, alle ore 18:30, presso la nostra “Bottega” in via Benassai, n. 3 a Reggio, saremo onorati di ospitare la presentazione del libro di un nostro amico, tra i fondatori dela nostra associazione culturale Angelo Tranchese. Il suo lavoro si intitola “27/07/2022 FORSE RIMARRO’ QUI PER SEMPRE” ed è un racconto passionale e duro che l’autore ci presenterà lungo i suoi brevi ma affusolati percorsi.