Nuova classifica di Serie B dopo la penalizzazione della Reggina, ecco come cambiano le cose

La penalizzazione complessiva della Reggina, dopo la decisione del Tfn, sale a 7 punti. Le scadenze saltate il 16 febbraio e il 16 marzo, per le note vicende legate alla ristruttureazione del debito, cambiano le prospettive del club.

La squadra amaranto, infatti, deve guardarsi alle spalle. Servono 3-4 punti per chiudere i discorsi salvezza, mettendo per il momento da parte le questioni play off. La Reggina punta a cancellare la penalizzazione in toto con i ricorsi, ma per il momento l’unica certezza è la classifica che si è materializzata dopo l’ultima decisione.

Ecco la nuova classifica:

Frosinone 71, Genoa 67 (-1), Bari 61, Südtirol 54, Parma 52, Cagliari 51, Pisa 46, Ascoli 46, Venezia 45, Palermo 45, Modena 44, Como 43, Ternana 43, Reggina 42 (-7), Cittadella 38, Brescia 38, Cosenza 38, Perugia 36, Spal 35, Benevento 32.