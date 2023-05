Raccolta rifiuti a Reggio Calabria – Il Tar dà ragione ad ‘Ecologia Oggi’

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso in via definitiva di “Ecologia Oggi” contro il Comune di Reggio Calabria per l’affidamento del servizio della raccolta dei rifiuti a Teknoservice, annullando i provvedimenti impugnati .

Con questa sentenza, il Tar dichiara” Ecologia Oggi” aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria, per i prossimi 4 anni.