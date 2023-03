Reggina-Parma: uno squalificato per la sfida, nuovo dififdato nella lista degli amaranto

Si avvicina l’appuntamento con Reggina-Parma. La sfida tra amaranto e ducali avrà luogo al Granillo sabato alle ore 16.15. La sfida mette di fronte due squadre che nono stanno benissimo e che sono reduci da sconfitte brucianti. Quella casalinga contro il Pisa per gli uomini di Pecchia e la sciagurata rimonta subita dagli amaranto nel derby di Cosenza.

Adesso, però, è il momento di guardare avanti. Consapevoli che, per nessuna delle due, ci sono i margini per non considerare la prossima sfida complicatissima.

Il Parma arriverà al Granillo con uno squalificato importante. Pecchia, infatti, dovrà fare a meno di Valenti. Il difensore centrale argentino, classe 1999, è un titolare dei gialloblu e non ci sarà a causa della squalifica dovuta al rosso rimediato contro i toscani.

Attenzione all’elenco dei diffidati in casa amaranto. A causa del giallo avuto contro il Cosenza, Crisetig va in diffida. L’elenco comprende anche Canotto, Di Chiara e Cionek,.