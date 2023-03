Reggina: arriva una sanzione dal giudice sportivo

Non c’è solo il risultato finale per la Reggina come brutta notizia della sfida di Cosenza. Dal referto del direttore di gara è emersa anche una sanzione relativa alla condotta dei sostenitori.

Questo ha comportato una sanzione economica per il club.

Ecco quanto riporta il comunicato:

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. REGGINA p “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato

due bengala e cinque petardi nel recinto di giuoco; per avere inoltre suoi sostenitori, al 47° del secondo

tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria tre bottigliette di plastica; sanzione

attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”