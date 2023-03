Reggina, Deiola pronto per Reggio Calabria: “Ambiente caldo, ma tutto dipende da noi”

Al termine dell’allenamento a porte aperte di oggi Alessandro Deiola ha incontrato i media ad Asseminello: il centrocampista rossoblù, al rientro dopo l’infortunio alla caviglia, ha parlato del momento personale e della squadra.

FINALMENTE IN CAMPO

“Sono stati tre mesi molto duri, stare lontano dal campo è stato difficile. Ho lavorato tanto: ringrazio i medici, i fisioterapisti, i preparatori atletici, tutte le persone che mi hanno aiutato e sostenuto in questo periodo. A Venezia non ero ancora pronto, abbiamo concordato la convocazione con Società e Mister perché volevo stare vicino alla squadra, dare il mio supporto morale ai compagni. Ora sto bene e a disposizione dell’allenatore”

LA FORZA DEL GRUPPO

“Chi giocava meno si è sempre fatto trovare pronto: tutti stanno dando il loro contributo per raggiungere il nostro obiettivo. Cito per esempio Lella, Kourfalidis: hanno lavorato sodo, stanno dimostrando il loro valore e le loro qualità. Non avevo dubbi su questo”.

SABATO LA REGGINA

“Stiamo lavorando tanto su noi stessi, è ciò che conta di più. Tutto dipende da noi. A Reggio Calabria ci aspetta un ambiente caldo, una squadra che vorrà fare punti davanti al proprio pubblico. Noi dovremo fare la nostra partita: da qui alla fine tutte le gare saranno importanti, dovremo affrontarle come delle finali, poi tireremo le somme. Dovremo raccogliere più punti possibili, non solo in casa ma anche in trasferta”.

Fonte:Cagliaricalcio.com