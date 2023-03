Reggina-Cagliari: designato un arbitro che non evoca bei ricordi a Menez

Dopo oltre due anni Giovanni Ayroldi torna ad arbitrare la Reggina. Il direttore di gara di Molfetta, figlio d’arte, ha cinque precedenti con il club amaranto. Per il classe ’91 la prima volta al Granillo risale addirittura alla stagione 2015-2016: fu 2-0 contro la Vigor Lamezia per il Reggio Calabria (si chiamava momentaneamente così dopo il fallimento del 2015).

Il 26 marzo 2018, invece, fu 0-0 a Siracusa. Da quel momento in avanti è iniziata una serie nera. Il primo match è il 4-1 di Catania, nella gara di play off della stagione 2018-2019. Quella in cui venne consentito ai padroni di casa usare maniere forti e certi toni fuori e dentro dal campo, a partire dalle parole grosse volate da Sottil verso la panchina amaranto.

La volta successiva, invece, fu uno Spal-Reggina dell’1 novembre 2020. Menez in quell’occasione espulso in maniera diretta per una parola di troppo detta all’arbitro Ayroldi, neanche troppo veemente. L’ultimimissima volta che Ayroldi ha incrociato la Reggina un in un secco 3-0 del Chievo al Bentegodi (era l’11 dicembre 2020).

Una partita senza appello, ma che chiude la serie di tre sconfitte consecutive rimediate dalla Reggina con Ayroldi a dirigere le sfide.

Il Cagliari è, invece, imbattuto con lui: 1 vittoria e 1 pareggio. Il 2-0 alla Sampdoria nella Serie A 2020-2021 e l’1-1 contro il Sassuolo del 2019-2020.