Mutti pone la Reggina tra le delusioni: “Adesso è crisi vera”

Bortolo Mutti, in un’intervista rilasciata a TuttoB.com, ha parlato del campionato cadetto. In un passaggio in cui si è soffermato sul Parma come una tra le delusioni del torneo, c’è stata anche qualche parole che ha riguardaoto la Reggina.

“Incompiuta e incostante, capace – ha detto sul Parma – di imprese da squadra leader salvo poi smarrirsi improvvisamente; oltretutto i ducali faticano tremendamente in fase finalizzativa. Una vera delusione. Come la Reggina, del resto, il cui calo brusco e repentino è preoccupante; certo, 2-3 partite-no possono capitare, ma adesso è crisi vera