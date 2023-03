Non solo Pierozzi, l’altro big del vivaio della Fiorentina che la Reggina voleva fortemente a gennaio

Tra le migliori note della stagione dellac’è sicuramente Niccolò. Arrivato in sordina, si è imposto come uno dei migliori terzini destri. L’unico momento in cui è andato in difficoltà è stato quando è stato adattato a sinistra. Ma non è il suo ruolo e bisogna farsene una ragione. Anche perché lui non era neanche uno che si pensava potesse giocare in una difesa a quattro. Lo scorso anno allarealizzò sette gol giocando da quinto a centrocampo, posizione in cui riusciva a valorizzare la sua vena realizzativa. La stessa che ha trovato apartendo da terzino, con ben tre reti (non poche per un difensore). La Reggina, però, aveva adocchiato anche un altro ragazzo del settore giovanile della Fiorentina. Il suo nome è Alessandro. Si tratta di un centrocampista con doti da regista, per il quale si prevede un grande futuro. In questa stagione ha collezionato diverse presenze ined inIl club amaranto lo ha richiesto a più riprese A rivelarlo è stato il procuratore Beppe, ai microfoni di Tuttomercatoweb. “Anche – ha ricordato – a giugno c’erano offerte. La Fiorentina e Italiano stimano il ragazzo, insieme a lui ci siamo confrontati e abbiamo condiviso di iniziare l’avventura con la prima squadra viola”. E sul presunto interesse di due big del campionato cadetto: “La Reggina anche a giugno, il Bari a gennaio ma sapevamo che la Fiorentina non lo avrebbe spostato, anzi, Italiano un giorno gli ha detto ‘dove vuoi andare'” Occorre ricordare che la Reggina, oltre a Pierozzi, dalla Fiorentina ha avuto ancheIl primo sta giocando, anche se non da titolare assoluto. Gli altri due, invece, sono stati ceduti a gennaio, con un prestito concluso in anticipo.