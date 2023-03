Perugia-Reggina, aria pesante in casa umbra? Santopadre: “Si scrivono articoli per qualche click”

Non è un bel momento per il Perugia. Il prossimo avversario della Reggina lotta per non retrocedere ed arrivano spifferi che segnalano una situazione non tranquilla in casa umbra. I pettegolezzi parlano di un rapporto non tranquillo tra il presidente Massimiliano Santopadre ed il tecnico Fabrizio Castori. Proprio il massimo dirigente del sodalizio perugino ha rilasciato dichiarazioni che hanno provato a mettere tacere certe voci. ‘Quando leggo – si legge nelle parole riportate da Calcio Grifo – che io e il mister non andiamo d’accordo rimango deluso perché ancora c’è gente che tende a destabilizzare l’ambiente quando non c’è nessun motivo per farlo. Non c’è nessun problema tra me, il mister e il DS, crediamo ciecamente nel lavoro che stiamo facendo’. ‘Con questi articoli – ha proseguito– disturbiamo il pensiero della gente che invece ci deve aiutare. Facciamola finita di scrivere cose che non corrispondono alla verità soltanto per ottenere qualche click in più. Io sono convinto che Castori ci porterà alla salvezza. Malgrado il mister sia nel calcio da tantissimi anni è un essere umano e ha bisogno di sentirsi amato. Se io oggi decidessi di cambiare allenatore andrei a cercare proprio Castori’. Parole quelle di Santopadre che verosimilmente mirano a spegnere il fuoco di qualche incendio legato a potenziali polemiche. Alla squadra di Pippo Inzaghi questo cambierà poco, considerato che anche il Cosenza era in acque poco tranquille e con un’intera piazza pronta a contestare la proprietà. Come è andata lo sanno tutti. L’obiettivo è soprattutto cambiare l’esito finale.