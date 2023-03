“Sono esausto dopo questa gara. L’ho vissuta in modo energica. Faccio i complimenti ai ragazzi per come abbiamo mantenuto equilibrio e luicidità all’interno della gara”.

Così Alberto Gilardino ha spiegato la vittoria del suo Genoa contro la Reggina: “L’abbiamo sbloccata con Coda, potevamo raddoppiare. Abbiamo concesso poco ad una squadra che ha qualità. Merito dei ragazzi e di questo splendido pubblico che ci ha accompagnato per tutta la gara. Non era una partita semplice.