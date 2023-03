Genoa-Reggina, Inzaghi: “Atteggiamento giusto, ora facciamo i punti. C’era un rigore per noi”

“Oggi abbiamo ritrovato la nostra squadra. Adesso dobbiamo ricominciare a fare punti. Giocavamo contro una squadra che ha poco a che fare con questa categoria, abbiamo preso un eurogol da un attaccante che fa 30 gol all’anno in questo torneo. Come ero stato duro dopo la partita con il Cagliari, oggi dico che siamo stati all’altezza di un Genoa che andrà in Serie A senza problemi. Il modulo nuovo proposto conta poco, ma è contato l’atteggiamento. Il 4-3-3 ce la teniamo, il 3-4-2-1 lo possiamo fare pure”.

Così Pippo Inzaghi ha commentato la sconfitta subita dalla Reggina in casa del Genoa. Rammarico anche per un episodio:”Andava fischiato un rigore. Noi non diciamo niente, ma ci rode. Forse avremmo perso lo stesso. Vogliamo la stessa considerazione, anche se siamo una società nuovo. Il rigore è come quello di Camporese che ci hanno dato contro il Cagliari

Mercoledì si gioca a Perugia:”Ci aspetta una partita alla nostra portata, anche se difficile. Pierozzi non penso che lo recuperemo. Per noi è un giocatore fondamentale. Anche Fabbian non era al massimo”.