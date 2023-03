Genoa-Reggina, Menez: “C’era un rigore per noi, questo è l’atteggiamento giusto”

“Sappiamo che era una partita difficile, sopratuttto per il momento che stiamo vivendo. Ce la siamo giocata fino alla fine. Purtroppo in questo momento non sta girando nel mondo giusto. Adesso dobbiamo continuare con questo atteggiamento in vista della partita di mercoledì contro il Perugia”.

Lo ha dichiarato Jeremy Menez al termine di Reggina- Genoa in delle dichiarazioni riportate da Radio Antenna Febea. “Arrivavavamo – ha spiegato – da due mesi un po’ difficili. Quello che avevamo perso nelle ultime partite l’abbiamo ritrovato stasera. Dobbiamo basarci su questa partita, andiamo avanti su questa strada. C’era anche un rigore per noi che poteva cambiare la gara, però andiamo avanti a testa alta e prima o poi una partita la vinceremo”.