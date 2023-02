Reggina, Sonetti: “Le sconfitte danno insciurezze, c’è bisogno di un attaccante che risolve le situazioni”

Cinque anni da calciatore nella Reggina e il rammarico di non averla potuta guidare mai da allenatore. Nedo Sonetti non ha mai nascosto il suo legame con Reggio Calabria, benché la sua esperienza in riva allo Stretto risalga a ormai cinquant’anni fa. Tra il 1967 ed il 1972 fu una bandiera della squadra amaranto, con 131 presenze e 3 reti in anni in cui si giocava molto meno di ora.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato della situazione della squadra di Pipppo Inzaghi. “La Reggina – ha evidenziato – sembrava che avesse intrapreso una strada sicura e decisa per arrivare in Serie A. Poi è arrivato questo crollo con le sconfitte che stanno dando anche molte insicurezze. È chiaro che la figura di un centravanti è importante. In ogni campionato oltre ad una grande struttura di squadra c’è bisogno di un attaccante che risolve le situazioni”.