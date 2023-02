Reggina, l’immagine simbolo di Cittadella (VIDEO)

Le immagini più belle della Reggian vengono, come al solito, da “Reggina Inside”. La serie prodotta dal club, firmata dal videomaker Luca Rovito, in cui si vedono le cose da angolazioni che rischierebbero di essere sconosciute limitandosi alle produzioni relative al solo evento partita.

Nella partita di Cittadella è arrivata una sconfitta che, per tanti motivi, ha fatto male. Arrivava, tra l’altro, dopo una importante contestazione che la squadra aveva avuto dopo la sconfitta con il Pisa.

Dopo il ko del Tombolato, però, la squadra è andata a ringraziare il settore ospiti che l’ha salutata con un applauso. Da segnalare che, come si vede proprio tramite le immagini di Reggina Inside, i primi ad andare sotto il settore ospiti siano stati Lorenzo Crisetig e Giuseppe Loaciono.

Sono, di fatto, i due capitani della squadra. Due che, però, giocano meno di altri e che segnalano come il gruppo sia uno dei punti di forza per cambiare l’inerzia negativa di questo momento di stagione (cinque sconfitte in sei partite).

Con loro anche Pippo Inzzaghi.

Ecco la puntata completa di Reggina Inside: